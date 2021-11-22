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Промоутера привел в негодование отказ Головкина и других топовых боксеров от боя с чемпионом мира

Промоутера привел в негодование отказ Головкина и других топовых боксеров от боя с чемпионом мира
©boxingscene.com
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Известный промоутер Эдди Хирн в очередной раз выразил свое негодование тем, что некоторые боксеры по-прежнему избегают встречи в ринге с его подопечным Деметриусом Андраде (31-0, 19 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Чемпионы в среднем весе Джермалл Чарло (WBC), Геннадий Головкин (IBF), Риота Мурата (WBA) и Хайме Мунгия - все они необходимы Андраде для дальнейшего роста. 

Мы знаем, что Андраде был явным фаворитом в бою с Джейсоном Куигли, и он полностью уничтожил его. После этой победы можно сказать: "Этому парню нужны большие бои".

Но бывают оправдания от них типа того: "О, они скучные соперники, они не зрелищные и так далее". А что вы можете сказать сейчас, когда Андраде вышел в ринг и уничтожил этого парня?

Вы предлагаете людям вдвое больше денег, чем они когда-либо зарабатывали, но они по-прежнему не хотят с ним драться.

Нет сомнений в том, что будет блестящий бой между Чарло и Андраде. Это два парня с невероятным уровнем навыков. Мунгия и Головкин могут также создать отличный бой с Андраде.

Мы все должны настаивать на этом. DAZN должен настаивать на этом, и вы (фанаты и СМИ) должны настаивать на этом: "Давайте, дайте этому парню (Деметриусу) то, что он заслуживает", - приводит слова Хирна Boxingscene.com со ссылкой на IFL.

Напомним, что в минувшие выходные Андраде за два раунда расправился с Куигли. При этом встречи с американцем жаждет другой казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО), который в своем последнем поединке нокаутировал экс-чемпиона мира.

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Андраде Деметриус Чарло Джермалл Мурата Риота Мунгия Хайме

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