Промоутер объяснил роль Канело в карьере казахстанских боксеров

Известный казахстанский промоутер и функционер Болат Манкенов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz участие казахстанских боксеров Абильхана Аманкула и Бека Нурмаганбета в андеркарте мексиканца Сауля Канело Альвареса. В ходе беседы он объяснил, почему дружба со звездой бокса полезна для наших спортсменов.

Вечер бокса пройдет 6 мая в Гвадалахаре (штат Халиско, Мексика). Соперником Нурмаганбета будет венесуэлец Аргенис Эспана, Аманкул выйдет против мексиканца Хесуса Моройоки Паломареса. Бои будут рассчитаны на восемь раундов.

"Я рад, что Suleimen Promotions и ее боксеры находятся в близком контакте с Канело и его командой. Это мегазвезда, которая является ключевым игроком в современном боксе. У него можно набраться опыта, а также получить свою минуту славы. Участие Абильхана и Бека в его карде - это великолепное событие. Этот вечер привлечет внимание всех любителей бокса, которые узнают о казахстанских боксерах.

У Нурмаганбета соперник посерьезней, но и Аманкулу нельзя расслабляться. В целом главное - это участие в таком событии. Нужно проявить себя", - отмечает Манкенов.

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Нурмаганбет и Аманкул последний раз поднимались на ринг 15 апреля в Помоне (штат Калифорния, США). Бек нокаутировал в первом раунде венесуэльца Эбера Рондона (20-4, 13 КО), а Абильхан досрочно победил мексиканца Даниэля Эчеверриа (21-12, 18 КО) во втором раунде.

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