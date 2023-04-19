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Казахстанский боксер объяснил, почему дружба с Канело не предательство

Казахстанский боксер объяснил, почему дружба с Канело не предательство
©DAZN

Казахстанский средневес Абильхан Аманкул (3-0, 3 КО) рассказал корреспонденту Vesti.kz о роли абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Канело Альвареса (58-2-2, 39 КО) в его карьере. В ходе беседы он объяснил, почему не считает себя предателем.

Аманкул в последнем бою в Помоне (штат Калифорния, США) досрочно разобрался с мексиканцем Даниэлем Эчеверриа (21-12, 18 КО). Подготовка казахстанца проходила в лагере Канело, а сам Альварес провел несколько занятий с боксером.

"У каждого спортсмена есть свой путь. Наш путь проходит с Канело. Мы тренируемся в одном зале. Однако, находясь рядом с ним, мы поднимаем казахский флаг, а не мексиканский. В данный момент Канело нам очень помогает. Ему за это большое спасибо", - отметил Аманкул.

Отметим, что казахстанец выступит на вечере бокса 6 мая в Гвадалахаре (штат Халиско, Мексика), где главным событием станет поединок Канело с британцем Джоном Райдером (32-5, 18 КО). По информации BoxRec, Аманкул проведет 8-раундовый поединок против местного боксера Хесуса Моройоки Паломареса (7-2-1, 4 КО).

Напомним, в любителях Аманкул становился серебряным призером чемпионата мира-2017, также в его активе есть бронза чемпионата Азии-2017 и серебро летних Азиатских игр-2018.

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Метки:
Аманкул Абильхан Альварес Сауль

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