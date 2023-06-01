Промоутер мексиканца с рекордом 41-0 рассказал о бое с Головкиным

Оскар Де Ла Хойя, промоутер 26-летнего непобежденного мексиканского боксера Хайме Мунгии (41-0, 33 КО), высказался о потенциальных соперниках для своего подопечного. Среди них оказался и 41-летний казахстанец Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО), сообщают Vesti.kz.

Боксеры могли встретиться в 2018 году, но Атлетическая комиссия штата Невада посчитала, что мексиканец на тот момент не был готов к поединку такого уровня. Хайме уже вызвал на бой Головкина.

"Мы хотим большие имена для Хайме, но нам нужен бой против Чарло. После нашего крупного коммерческого успеха с боем против Райана Гарсии у нас есть основа для сотрудничества с PBC и Showtime. Но если этого не произойдет, Мунгия будет драться с кем угодно - Геннадий Головкин или даже Дэвид Бенавидес - отличные варианты для него", - приводит слова Де Ла Хойи Fightnews.com.

Отметим, что Мунгия 10 июня в Онтарио (штат Калифорния, США) планирует провести поединок с украинцем Сергеем Деревянченко (14-4, 10 КО).

Головкин не выходил на ринг с сентября 2022 года, когда в Лас-Вегасе проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу (59-2-2, 39 КО).

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