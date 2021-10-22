Проигравший Головкину нокаутом соперник назвал основную ошибку профи-боксеров

Экс-претендент на чемпионский титул в среднем весе американец Габриэль Росадо (26-13-1, 15 KO) в интервью изданию The Ring назвал одну из основных ошибок, которую совершают профессиональные боксеры.

В частности, Росадо рассказал своем сотрудничестве со звездным тренером Фредди Роучем, к которому он обратился уже в весьма зрелом для бойца возрасте.

"Ошибка большинства бойцов заключается в том, что они ничего не пытаются изменить, когда что-то идет не так. Они продолжают делать то же, что и раньше, уповая на прежний результат, но этого никогда не происходит. Тебе нужно оставаться честным по отношению к себе.

Опять же, все дело в психологии. Я открыт для знаний. И ради этого я готов изменить свою стойку или положение рук. Ключ к выживанию в профессиональном боксе заключается в том, чтобы не оставаться предвзятым и прислушиваться к своему тренеру", - сказал Росадо.

Почему Головкина невозможно нокаутировать? Тренер дал ответ

Отметим, что Росадо известен казахстанским любителям бокса. В 2013 году он встречался с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и проиграл ему техническим нокаутом в седьмом раунде. Недавно американец заявил о желании взять реванш у GGG.

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