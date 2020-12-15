"Придется тяжелее, чем Ахмедову". Эксперт назвал шансы Ашкеева в бою против американского нокаутера

Шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com Антон Горюнов оценил возможности казахстанского боксера Мадияра Ашкеева (14-0, 7 КО) в поединке против американца Чарльза Конуэлла (13-0, 10 КО). По его словам, озвученным корреспонденту Vesti.kz, в случае победы Ашкеев громко заявит о себе.
"Мадияру Ашкееву, скорее всего, придется тяжелее, чем Ахмедову. Пожалуй, шансы соперника, непобежденного американца Чарльза Конуэлла, выглядят даже немного предпочтительнее. Но это и хорошо - в случае победы Мадияр сразу громко заявит о себе, а его карьера получит приличный толчок в плане развития и дальнейших перспектив.
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