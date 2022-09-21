Президент UFC высказался о провале продаж PPV-трансляций боя "Канело" - Головкин - 3

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал низкое количество платных просмотров третьего боя между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом, сообщает "Чемпионат". Ранее сообщалось, что поединок не оправдал ожидания организаторов и собрал около 550-575 тысяч покупок.

"Поединок запоздал. Этот бой следовало сделать четыре года назад", - сказал Уайт.

Озвучено количество проданных PPV-трансляций боя "Канело" - Головкин - 3

Напомним, что Головкин уступил "Канело" единогласным решением судей в третьем бою на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. На этой арене прошли два предыдущих боя. В 2017 году была зафиксирована скандальная ничья, а в 2018-м "Канело" одержал победу.

Появилась информация о посещаемости трилогии Головкин - "Канело"

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