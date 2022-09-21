Озвучено количество проданных PPV-трансляций боя "Канело" - Головкин 3

Третий поединок между мексиканским боксером Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 37 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) не сумел подкрепить финансовый успех двух предыдущих поединков. Об этом сообщает vRINGe.com со ссылкой на Fight Freaks Unite.

По слухам, бой собрал около 550-575 тысяч проданных платных трансляций (PPV). Предыдущие два поединка принесли организаторам намного больше - соответственно 1,3 миллиона и 1,1 миллиона PPV. При этом отмечается, что стоимость трансляции первого боя была 70 долларов, а второго и третьего - по 85.

Не секрет, что боссы DAZN рассчитывали увидеть другие цифры. В мае бой "Канело" с российским полутяжем Дмитрием Биволом принес платформе 520 тысяч PPV. А вот появление Альвареса на телеканале Showtime в рамках шоу РВС Эла Хэймона получился более успешным - бой за звание "абсолюта" в 76,2 килограмма с американцем Калебом Плантом сгенерировал 800 тысяч PPV.

Головкин и "Канело" бились в Лас-Вегасе (США) в 2017, 2018 и 2022 годах. Первый бой завершился спорной ничьей, а последующие два "Канело" выиграл судейским решением. Причем финальный поединок прошел во втором среднем весе, в котором мексиканец защитил звание абсолютного чемпиона мира.

Ранее экс-тренер GGG Абель Санчес назвал единственного достойного соперника для Альвареса во втором среднем весе.

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