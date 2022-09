Появилась информация о посещаемости трилогии Головкин - "Канело"

Стало известно, сколько зрителей посетило третий бой между Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO) и Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации обозревателя Boxingscene Кита Айдека, поединок между казахстанцем и мексиканцем, который прошел в минувшее воскресенье на T-Mobile Arena, посетило 19 519 болельщиков.

The official attendance at T-Mobile Arena tonight was 19,519. #CaneloGGG3