Претендент на титул Алимханулы нокаутировал непобежденного американца

Британский средневес Хамза Шираз (20-0, 16 КО) одержал досрочную победу американцем Остином Уильямсом (16-1, 11 КО) в рамках вечера бокса на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщают Vesti.kz.

Их поединок был рассчитан на 12 раундов, но не продлился всю дистанцию. В десятой трехминутке Уильямс пропустил правый чек-хук и оказался на канвасе.

В 11-м раунде Шираз потряс соперника, обрушив на того серию ударов. От падения Остина спасли канаты ринга, но рефери вмешался и остановил бой.

Таким образом, Шираз одержал победу техническим нокаутом, а Уильямс потерпел первое поражение в карьере.

Напомним, Шираз занимает первое место в среднем весе рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO) и является обязательным претендентом для чемпиона WBO казахстанца Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО).

Добавим, что Алимханулы владеет и титулом IBF, защиту которого проведет 13 июля в Лас-Вегасе (США) против обязательного претендента из Новой Зеландии Андрея Михайловича (21-0, 13 KO).

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