Представлен обновленный топ-10 лучших боксеров мира

Авторитетное американское издание ESPN опубликовало свежую версию рейтинга лучших боксёров планеты вне зависимости от весовой категории, сообщают Vesti.kz.
Возглавляет список украинец Александр Усик. Японец Наоя Иноуэ идет на втором месте, а замыкает топ-3 российский боксер Дмитрий Бивол.
Экспертная шкала построена по принципу убывания: лидер списка получает максимальные десять баллов, спортсмен, расположившийся на второй строчке, — девять, а далее очки распределяются по нисходящей системе.
Такой формат позволяет наглядно определить текущий баланс сил в мировом боксе.
Обновлённый рейтинг сильнейших боксёров мира вне зависимости от весовой категории по версии ESPN по состоянию на 17 января:
- Александр Усик (24-0).
- Наоя Иноуэ (32-0).
- Дмитрий Бивол (24-1).
- Джесси Родригес (23-0).
- Артур Бетербиев (21-1).
- Дэвид Бенавидес (31-0).
- Шакур Стивенсон (24-0).
- Дзюнто Накатани (32-0).
- Девин Хейни (33-0).
- Теофимо Лопес-младший (22-1).
