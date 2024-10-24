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Профи-бокс
Вчера 09:28
 

Появился официальный постер второго боя Усик-Фюри

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Появился официальный постер второго боя Усик-Фюри ©Top Rank

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч-реванш объединенного чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе украинца Александра Усика (22-0, 14 КО) против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), передает Vesti.kz.

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21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч-реванш объединенного чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе украинца Александра Усика (22-0, 14 КО) против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), передает Vesti.kz.

Сегодня в Лондоне (Англия) состоялась анонсирующая пресс-конференция, на которой бой был объявлен официально. Также соперники провели первую дуэль взглядов перед реваншем.

По этому случаю опубликован и официальный постер предстоящего мегафайта.


Напомним, их первый их бой состоялся также в Саудовской Аравии 18 мая и завершился победой украинца раздельным решением судей. В итоге Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Усик Александр Фьюри Тайсон Профессиональный бокс

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