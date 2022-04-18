Появилось видео спарринга казахстанского боксера с "Канело"

Чемпион Азии Бек Нурмаганбет (6-0, 4 КО) провел спарринг с абсолютным чемпионом мира среди профессионалов в суперсреднем весе Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
24-летний казахстанец проводит сборы в США, где получил возможность провести тренировочный поединок со звездным конкурентом.
Ранее о знакомстве с мексиканцем рассказал другой боксер из Казахстана - Евгений Павлов (6-0, 4 КО). Еще один казахстанец, Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО), выступает спарринг-партнером "Канело".
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