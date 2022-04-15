Казахстанский боксер рассказал о знакомстве с "Канело"

Казахстанский боксер Евгений Павлов (6-0, 4 КО) рассказал о знакомстве с Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), с которым тренировался в одном зале в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Павлов, чьи интересы представляет промоутерская компания Suleimen Promotion, в сторис своего Instagram ответил на вопрос подписчика о мексиканском боксере:

- Опиши Альвареса как человека? Какой он в жизни вообще?

- Обычный скромный человек. Никак не вызывает на себя внимание. Делает свое дело и все.

Отметим, что Павлов тренируется в США вместе с Абильханом Аманкулом, Беком Нурмаганбетом и Абылайханом Жусуповым. Они прибыли в Америку в прошлом месяце и провели несколько дней в лагере "Канело", а затем отправились в Лас-Вегас, где выступают в роли спарринг-партнеров для боксеров Top Rank. Ранее стало известно о том, что рассматривается их возможное участие в андеркартах и сопромоутерстве с Top Rank, который занимается продвижением казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО).

Последний бой Павлов провел в Москве в декабре прошлого года, победив в восьмираундовом поединке венесуэльца Эдиксона Переса. Казахстанский проспект владеет поясом WBA International во втором легчайшем весе, который завоевал в сентябре 2021 года в Нур-Султане. Тогда он нокаутировал 25-летнего Исаака Сэки из Ганы.

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