Появилось видео изнурительной весогонки "Канело" перед боем с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) на своей странице в Instagram опубликовал видео изнурительной весогонки перед третьим боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На видео видно, как звездный мексиканец задирает штанины для сушки, откуда идут потоки пота.

Напомним, боксеры встречались в Лас-Вегасе в 2017 и 2018 годах. Если первый поединок не выявил сильнейшего, то второй остался за "Канело" судейским решением. Трилогия состоится там же 17 сентября.

На кону предстоящего боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет Альварес. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

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