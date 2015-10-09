Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Вчера 23:28
 

Появились новости о следующем сопернике Усика после вызова Джалолова

  Комментарии

Поделиться
Появились новости о следующем сопернике Усика после вызова Джалолова ©instagram.com/usykaa

Около месяца назад Всемирная боксерская организация (WBO) объявила, что украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) должен провести незамедлительную защиту своего титула чемпиона мира в супертяжелом весе против обязательного претендента из Новой Зеландии Джозефа Паркера, передают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Поделиться

Около месяца назад Всемирная боксерская организация (WBO) объявила, что украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) должен провести незамедлительную защиту своего титула чемпиона мира в супертяжелом весе против обязательного претендента из Новой Зеландии Джозефа Паркера, передают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Однако сам Усик, как и раньше, выражал желание провести следующий бой с чемпионом мира по версии IBF британцем Дэниелом Дюбуа (22-2, 21 КО), чтобы попытаться стать двукратным абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

Сегодня стало известно, что WBO получила просьбу разрешить бой Усик-Дюбуа, не лишая украинца титула.

"Мы получили петицию с просьбой рассмотреть возможность проведения боя Усик-Дюбуа для объединения титулов чемпиона мира в супертяжелом весе, - сообщил президент WBO Густаво Оливьери. - Мы примем официальное решение по этому вопросу и сообщим его публично, а также о статусе обязательного претендента Паркера, если потребуется".

Усик - действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO, IBO и The Ring в тяжелом весе.

Ранее узбекистанский боксер Баходир Джалолов бросил громкий вызов Усику и узнал ответ.

Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 апреля 21:30   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Брентфорд
Брентфорд
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Брентфорд
Проголосовало 2 человек
Усик Александр Профессиональный бокс Украина Узбекистан WBO

Реклама

Живи спортом!