Появились новости о следующем сопернике Усика после вызова Джалолова

Около месяца назад Всемирная боксерская организация (WBO) объявила, что украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) должен провести незамедлительную защиту своего титула чемпиона мира в супертяжелом весе против обязательного претендента из Новой Зеландии Джозефа Паркера, передают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Однако сам Усик, как и раньше, выражал желание провести следующий бой с чемпионом мира по версии IBF британцем Дэниелом Дюбуа (22-2, 21 КО), чтобы попытаться стать двукратным абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

Сегодня стало известно, что WBO получила просьбу разрешить бой Усик-Дюбуа, не лишая украинца титула.

"Мы получили петицию с просьбой рассмотреть возможность проведения боя Усик-Дюбуа для объединения титулов чемпиона мира в супертяжелом весе, - сообщил президент WBO Густаво Оливьери. - Мы примем официальное решение по этому вопросу и сообщим его публично, а также о статусе обязательного претендента Паркера, если потребуется".

Усик - действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO, IBO и The Ring в тяжелом весе.

Ранее узбекистанский боксер Баходир Джалолов бросил громкий вызов Усику и узнал ответ.