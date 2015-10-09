Российский боксер Мурат Гассиев одержал победу над немцем Питером Кадиру, успешно проведя первую защиту титула чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Этот поединок стал главным событием вечера бокса IBA.PRO 19 в Москве (Россия).

В начале июля Гассиев, который владел временным статусом по линии WBA, стал полноценным чемпионом после того как пояс освободил украинец Александр Усик. Свою первую защиту Гассиев должен был проводить против француза Тони Йока, однако тот снялся из‑за травмы спины.

В итоге соперником Гассиева стал Кадиру, которого он победил техническим нокаутом в шестом раунде. Теперь на счету 32‑летнего россиянина 34 победы и два поражения в профи.

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