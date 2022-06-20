Потянет Бетербиева? "Канело" дали совет перед трилогией с Головкиным

Комментатор телеканала ESPN, бывший чемпион мира в двух категориях американец Тимоти Брэдли, высказался о гипотетическом поединке мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) против россиянина Артура Бетербиева (18-0, 18 КО), одержавшего победу в минувшие выходные над американцем Джо Смитом-младшим (28-4, 22 КО), сообщает vRINGe.com.

Стопроцентный нокаутер Бетербиев вырубил американца в бою за три чемпионских пояса

У Брэдли поинтересовались, потянет ли "Канело" Бетербиева, сможет ли он победить россиянина? На что он дал совет звездному мексиканцу сосредоточиться на предстоящей схватке с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), а также указал его ошибки в последнем поединке с другим россиянином Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО), которому 8 мая уступил решением.

"Канело" должен подраться с Головкиным. Вот с кем он должен драться. Я ожидаю лучшего "Канело" в этот раз. Я довольно уверен, что он понял свои ошибки. О'кей, твои две маленькие стратегии, которые ты обычно использовал, не сработали с Биволом. Эти подпирания, высокий блок, заманивания, удары на шоулдер-ролле - это все не сработало. И потом стоять возле канатов, играться с этим и пытаться привлечь тебя подойти, чтобы нанести большой удар - это не сработало. "Канело" нужно вернуться к передвижению ногами. Нужно вернуться на этот велосипед, двигаться сюда, двигаться туда, делать мелкие движения. Нужно вернуться к своему ремеслу. Ему стало слишком комфортно нокаутировать этих ребят", - сказал Брэдли.

Напомним, трилогия "Канело" - Головкин состоится 17 сентября. Ранее было названо место ее проведения.

Новый выпуск на нашем YouTube-канале.

Смотрим, комментируем, лайкаем!