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"Потрясающий талант, но...". В США оценили перспективы Елеусинова после "иска на полмиллиона"

"Потрясающий талант, но...". В США оценили перспективы Елеусинова после "иска на полмиллиона"
©instagram.com/yeleussinovdaniyar

Американский журналист Джек МакКаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал решение олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова подать в суд на своих менеджеров. Также эксперт высказался о шансах казахстанского боксера вернуться в элиту.

Накануне Елеусинов дал эксклюзивное интервью, где рассказал о начале судебной тяжбы с менеджерами Зией Алиевым, Элвисом Креспо и Джо Кьямбо из компании Boxing Stars. За "свободу" менеджеры требуют у боксера огромную неустойку - около полумиллиона долларов.

"Очень жаль, что все так вышло с Данияром Елеусиновым. Это был потрясающий талант, который потерял много времени. Мы видим, что он просил о любой возможности, но столкнулся с неприятностями из-за ошибок менеджеров. Я думаю, что он вполне мог выступать за любой топовый промоушен: от Matchroom до Top Rank. Его решение подать в суд - вполне оправданно. Однако, даже если решение по делу будет принято быстро - он потерял очень много времени.

Сейчас сложно говорить о его перспективах. Он слишком хорош, чтобы с ним дрались сильные боксеры, но в тоже время недостаточно известен, чтобы самому действовать в ранге звезды", - отметил МакКаферри.

Елеусинов - олимпийский чемпион Рио-2016. В профи он дебютировал в 2018 году. В декабре 2021-го казахстанец завоевал титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе, однако позже Международная боксерская организация (IBO) отобрала пояс из-за того, что Елеусинов не проводил защиту.

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Метки:
Елеусинов Данияр

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