Постановка? Эффектное видео "Канело" вызвало вопросы у эксперта перед боем с Головкиным

Автор канала "Лаборатория бокса 2" высказался относительно изнурительной весогонки мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) перед трилогией с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО). Боксеры разделят ринг 17 сентября в Лас-Вегасе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Накануне "Канело" у себя в соцсетях опубликовал эффектное видео, где он задирает штанины для сушки, откуда идут потоки пота, что вызвало вопросы у источника:

"Канело" выложил видео, как "гоняет" вес. Ахах, возможно, и постановка. Но если правда так гоняет в этих жарких костюмах, то это для Геннадия - плюс!".

Напомним, боксеры встречались в Лас-Вегасе в 2017 и 2018 годах. Первый поединок не выявил сильнейшего, а второй остался за "Канело" судейским решением.

На кону предстоящего боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет Альварес. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

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