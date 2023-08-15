"После Головкина". Назван идеальный бой для Алимханулы

Немецкий обозреватель бокса Лайф Хансмен высказался корреспонденту Vesti.kz об объединительном бое казахстанского чемпиона WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы (14-0, 9 КО) с обладателем титула IBF в среднем весе немцем Винченцо Гуалтьери (21-0-1, 7 КО). В ходе беседы эксперт объяснил главное условие для проведения такой битвы.

Ранее сам Алимханулы объявил, что его возвращение запланировано на октябрь. Помимо Гуальтари рассматривается поединок с британцем Феликсом Кэшем (16-0, 10 КО).

"Это был бы потрясающий бой. После Головкина мы не видели объединенных чемпионов. Сейчас Алимханулы и Гуальтери способны создать нового ключевого игрока среднего веса. Такой бой вернул бы в дивизион активность и вдохнул бы в него жизнь. Ведь сейчас некогда самый интригующий вес оказался скучнейшим. Победитель этого противостояния проще заполучил бы поединки с оставшимися чемпионами. Главное, чтобы команды смогли договориться. Многое будет зависеть от места проведения и гонорара боксеров", - отметил Хансмен.

Свой последний бой Алимханулы провел в мае в Стоктоне (штат Калифорния, США), когда победил техническим нокаутом во втором раунде канадского претендента Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО).

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