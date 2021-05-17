Пора возвращаться, Али. Ахмедову после нокаута необходимо отвоевывать позиции

Профессиональный боксер Али Ахмедов (16-1, 12 КО) после тяжелого нокаута находится без дела. Его возвращение на ринг затянулось, учитывая необходимость добирать утраченные позиции после поражения в титульном бою. Так что нужно скорее проводить поединок. Подробнее о ситуации - в материале корреспондента Vesti.kz.

Безусловно, Али требовался небольшой перерыв после встречи с Карлосом Гонгорой. Во-первых, с медицинской точки зрения необходим был контроль, чтобы избежать различных последствий. Во-вторых, после нокаута и самой неудачи в приоритете было психологическое восстановление.

По словам Ахмедова, с ним все в порядке. Кризис позади, а значит, уже можно продолжить свой путь. Все-таки одно поражение еще ни о чем не говорит. Главное - решить проблемы в подготовке. И уже с новыми силами начать отвоевывать позицию за позицией.

Так что "отпуск" затягивается. Так можно и вовсе исчезнуть с радаров команд, промоутеров, боксеров и так далее. Длительное отсутствие также может сказаться и на работоспособности Ахмедова. Все-таки боевая практика - один из основных компонентов в начале пути, когда только-только открылись горизонты.

В данное время нет никакой информации относительно его возвращения. Нет даже списка потенциальных оппонентов, которые рассматриваются. Конкретно можно сказать только одно - Али будет биться с менее мастеровитым соперником.

Нужна проверка после обидного поражения. Важно ощутить ринг, дистанцию, дать оценку своему функционалу, чтобы уже в бою за пояс вновь не "просесть" в этом плане. Опять же, неизвестно, как сказался нокаут ментально. В общем, нужна точечная работа. Особенно тренерская.

В данное время Ахмедов находится в Казахстане. Тренируется у своего первого наставника. Как он сам отметил, "возвращает старую школу", ожидая открытия визы.

"Подготовка идет отлично. Продолжаю работу. Держу себя в форме. Приступили к работе с моим тренером Сагатбеком Мусахановым. Сейчас вернем старую школу и буду опять в строю. Уже не терпится вернуться на ринг".

Боксер озвучил, что есть примерный срок проведения боя. Пока все строится вокруг июня-июля. Стоит подчеркнуть, что настрой у него шикарный. И думаем, что можно ожидать от него яркого поединка. Будут эмоции, однозначно. Необходимо их направить в правильное русло, без суеты.

К слову, Али мог вернуться на ринг намного раньше. В марте планировался бой со Скоттом Сигмоном (34-14-1, 18 КО) из США. Правда, соперник отказался от противостояния. Свое решение он объяснил низкой суммой за поединок.

Нам же пока остается ждать Али в ринге. Все-таки он был близок к титулу как никто другой из действующих наших боксеров (Головкина в расчет не берем). С ним связываются надежды. И хотелось бы, чтобы он доказал, что эпизод с Гонгорой был просто осечкой, а не его знаком качества.

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