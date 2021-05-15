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"Вернем старую школу". Али Ахмедов рассказал о подготовке и сроках возвращения на ринг

В его пассиве значится одно поражение.

"Вернем старую школу". Али Ахмедов рассказал о подготовке и сроках возвращения на ринг
Али Ахмедов. Фото: instagram.com/ali_akhmedov_officialpage/
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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25-летний казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (16-1, 12 КО) планирует вернуться в США и продолжить подготовку к следующему бою. Сейчас он занимается в Алматы, пока ему вновь не выдадут рабочую визу.

"Подготовка идет отлично. Продолжаю работу. Держу себя в форме. Приступили к работе с моим тренером Сагатбеком Мусахановым. Сейчас вернем старую школу и буду опять в строю. Уже не терпится вернуться на ринг. В ближайшее время планируется бой. Но конкретно точной даты нет. Ориентировочно июнь-июль", - сказал он "Хабару 24".

Напомним, что у Ахмедова планировался бой на 12 марта в Плант-Сити (США). Его соперником должен был стать 34-летний Скотт Сигмон (34-14-1, 18 КО) из США. Однако тот отказался от боя и объяснил причину своего решения.

Ахмедов, интересы которого представляет GGG Promotions, в последний раз боксировал в декабре за титул IBO во втором среднем весе. Казахстанец потерпел первое поражение в карьере от 32-летнего эквадорца Карлоса Гонгоры (20-0, 15 КО).

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Метки:
Ахмедов Али

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