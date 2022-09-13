Почему Головкин не нокаутировал "Канело"? GGG дал ответ

Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО), известный своей ударной мощью, ответил на вопрос, почему не сумел нокаутировать Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) в предыдущих боях, сообщает vRINGe.com. Два предыдущих поединка прошли в 2017 и 2018 годах. В первом бою между соперниками была ничья, а во втором победил "Канело".

"Ну, знаете, сказать легче, чем сделать. Гипотетически нокаут возможен в третьем бою. Это если брать чисто теорию. Знаете, как говорят: "Нужен нокаут. Нельзя оставлять все в руках судей". Но, по правде говоря, на этом уровне с настолько сильной оппозицией победить нокаутом очень сложно".

Головкин напомнил, что "Канело" тоже знатный нокаутер. Забавно, что ранее он утверждал, что удары мексиканца похожи на шлепки: "У него есть ударная мощь. Здесь без сомнений. Мы это видели во многих его боях. Но ему не удалось воспользоваться этим в наших двух очных схватках".

Головкин уже разменял пятый десяток, просит болельщиков помнить, что "я всего лишь человек. У меня тоже две руки и две ноги. Думаю, что все те спортсмены, которым уже перевалило за 40, все понимают. Молодые, возможно, не очень, но те, которым за 40, знают, о чем я говорю", - заявил GGG.

Напомним, что трилогия состоится 18 сентября по казахстанскому времени в Лас-Вегасе (США). На кону боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

Поддержи своего чемпиона вместе с главным спонсором спортивных эмоций - компанией 1XBET!