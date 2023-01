Почему Алимханулы избегает чемпиона мира? Названа причина

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) хочет драться только со звездами, поэтому избегает боя с "временным" чемпионом WBC из Доминиканской Республики Карлосом Адамесом (22-1, 17 КО). Такое мнение выдвинул подкаст о боксе Ez RAW Boxing, сообщают Vesti.kz.

"Жани хочет драться со звездой. Адамес хороший боец, но у его имени невысокая ценность. Жани выиграет, но его известность все равно не вырастет", - пишет подкаст в твиттере.

Jani wants that star man. Adames is a good fighter but his name value is low. Jani wins and his name still wouldn’t grow.