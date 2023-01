Жанибек Алимханулы обратился к чемпионам

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) в очередной раз обратился к именитым боксерам, не желающим с ним разделить ринг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Когда ты чемпион, все, у кого нет титула, хотят драться с тобой. Чемпионы не хотят драться. Чемпион хочет драться только с чемпионом. Где вы, чемпионы? Меня не интересуют неизвестные боксеры и не чемпионы!" - написал он в Twitter.

When you're a champion, everyone who doesn't have a title wants to fight you. Champions don't want to fight. Champion only wants to fight with a champion. Where are you champions? I am not interested in unfamiliar boxers and not champions!