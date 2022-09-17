Побитый "Канело" чемпион мира назвал победителя трилогии с Головкиным

Британец Рокки Филдинг, досрочно проигравший чемпионский титул Саулю "Канело" Альваресу, высказался о трилогии мексиканца с Геннадием Головкиным, сообщает vRINGe.com. Он выделил интересный элемент в стиле "Канело".

Филдинг признался, что Альварес предугадывал его действия, а в бою с Головкиным он ждет длительный поединок.

"В нашем бою с "Канело" все дело было в его контроле передней ноги, так что в любой точке ринга он мог обрезать тебе пространство, как будто он заранее оказывался там, куда ты только собирался сместиться. Он постоянно давил и был повсюду. Обычно ты можешь где-то ошибиться, но только не против него.

Я думаю, "Канело" побьет Головкина. Это будет хороший бой, но как по мне, "Канело" превосходит его в скорости и рефлексах, лучше подбирает удары. Головкин по-прежнему обладает ударной мощью, но "Канело" приспособился к ней в двух предыдущих боях. Ожидаю, что с четвертого раунда они остановятся в центре ринга, и в итоге "Канело" победит по очкам", - рассказал боксер.

Головкин тяжелее "Канело"? Конкуренты взвесились перед трилогией

Добавим, что третье противостояние конкурентов снова пройдет на арене T-Mobile. По казахстанскому времени бой пройдет утром в воскресенье, 18 сентября, и будет показан в Казахстане в прямом эфире.

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