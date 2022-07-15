"Побил "Канело" без напряга". Названа угроза из Мексики для Бивола

Промоутер Оскар Де Ла Хойя высказался об организации поединка между Дмитрием Биволом и Хильберто Рамиресом, рассказав, как он может повлиять на ситуацию, сообщает vRINGe.com.

Ранее было объявлено о поединке Бивола с Рамиресом, а Де Ла Хойя вспомнил победу россиянина над Саулем "Канело" Альваресом.

"Начнем с того, что Хирн - не промоутер Бивола. А я сотрудничаю с менеджером Бивола и знаю, что бой с Рамиресом будет сделан, переговоры вот-вот начнутся. Я очень рад, что у Хильберто наконец-то появится шанс, которого он так долго ждал, - рассказал Де Ла Хойя. - Знаю, что Рамирес более чем готов побить Бивола и поквитаться за "Канело" и за всю Мексику.

Скоро мы узнаем, где и когда состоится бой. Но это один из самых ожидаемых нынче поединков в боксе. А все почему? Потому что Бивол побил "Канело" вообще без напряга. И Хильберто может поквитаться за это".

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