Биволу назначили нового соперника после победы над "Канело"

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально определила обязательного претендента на титул WBA Super в полутяжелом весе, которым владеет россиянин Дмитрий Бивол (20-0, 11 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Им стал бывший чемпион мира в суперсреднем весе, ныне выступающий в полутяжелой категории мексиканец Хильберто Рамирес (44-0, 30 КО). У команд боксеров есть срок до 10-го августа на переговоры, чтобы избежать промоутерских торгов.

"Чемпионский период Бивола рассчитан на 24 месяца. Его последняя обязательная защита состоялась 3 марта 2018 года, а следующая должна была пройти в 2020 году. По этой причине он должен встретиться с Рамиресом.

В случае, если стороны не придут к соглашению в указанный период времени или какая-либо из сторон откажется это сделать, WBA имеет право назначить промоутерские торги", - сказал Boxingscene.com представитель WBA Карлос Чавес.

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Напомним, свой последний бой Бивол провел в мае на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где победил мексиканца Сауля Канело" Альвареса единогласным решением судей.

Рамирес в том же месяце на Toyota Arena в Онтарио (штат Калифорния) нокаутировал в четвертом раунде немца Доминика Беселя.