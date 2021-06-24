"По новому контракту переговоры ведутся". Елеусинов сравнил себя с Кроуфордом и рассказал о следующем бое и жизни в США

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов в интервью YouTube-каналу "Спорт Шредингера" сравнил себя с бывшим абсолютным чемпионом мира американцем Теренсом Кроуфордом, передает корреспондент Vesti.kz. В ходе беседы он рассказал о сроках следующего боя, тренировках и китайских промоутерах.

- У меня есть данные, потенциал. Я просто не понимал, как нужно боксировать. Сейчас я понял этот профессиональный стиль. Я понял, что нужно бить. Дальние удары у постсоветских боксеров хорошо развиты. Но нужно уметь с ближней и средней дистанции работать. Я сейчас все это приобрел. Я буду выглядеть все лучше и лучше. Поначалу я перестраивался. Я готов к повышению оппозиции. До этого я набирался опыта и учился правильно делать весогонку.

- Расскажите новости по новому контракту?

- По новому контракту ведутся переговоры. Но мы пока не будем подписывать контракт сразу. Просто так проведем пару боев, а после уже подпишемся с кем-нибудь. Говорили, что, возможно, следующий бой будет в августе. Возможно, в андеркарте боя Теофимо Лопеса против Джорджа Камбососа. Мы хотели выступить на этом триллере. Я сам не знаю, какие даты. Мне говорят, что со дня на день будет известно.

- Расскажите о китайских промоутерах?

- Ситуация была не из приятных. Австралийский промоутер хотел зайти с китайскими деньгами и организовать промоушен. Гонорары были большие. Мы подписали. Однако они не захотели вкладывать такие деньги. Позже стало известно, что этого проекта не будет. Это научило быть готовым ко всему.

- Когда начнете тренировочный лагерь?

- Как скажут, что будет бой. Тогда я выеду в США. Обычно подготовка стартует за два месяца до боя.

- Как Вам в США?

- Очень хорошо. Там тепло круглый год. Там воздух чище. Сюда приезжаешь и болеешь. Также для скидывания веса удобно. Ведь там всегда тепло.

- Индонго входит в топ-3 самых неудобных соперников для Вас?

- Прямо чувствовалось, что он чемпион мира. У него не было никаких "лакипанчей". Но с Кроуфордом у него не получилось. Так же, как со мной. Он входит в топ-3. Я просто поймал его на его ошибках.

Напомним, что Елеусинов, выигрывавший "золото" Олимпиады-2016, не боксировал с прошлого года, когда нокаутировал бывшего чемпиона мира Джулиуса Индонго (23-3, 12 КО) и выиграл титул от IBF.

Ранее он прокомментировал расставание с компанией Matchroom Boxing, с которой подписал контракт в 2018 году. При этом ее глава Эдди Хирн также является сопромоутером Геннадия Головкина.

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