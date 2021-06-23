"Сейчас я готов к большим боям". Данияр Елеусинов назвал причины ухода от сопромоутера Головкина

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов в интервью Youtube каналу "Спорт Шредингера" прокомментировал свой уход от известной в мире промоутерской компании Matchroom Boxing, владельцем которой является британец Эдди Хирн. Он назвал причины, по котором пришлось разойтись, отметив, что готов к большим боям.

"У меня закончился контракт. Три года прошло. Последний бой должны были дать в апреле. Мы не согласовали, не пришли к одному мнению. Контракт истек, а встречный договор мы решили не рассматривать, перешли к другим вариантам. Обид к Хирну нет. Он дал время подготовиться, подстроиться к профи-боксу. Можно было больше боев. Однако форс-мажор, карантин, и мы провели меньше боев.

Меня все устроило в отношениях с Хирном. Я даже не знаю, откуда появилась информация. Его работа была такова, как я был готов. Сейчас я готов к большим боям. До этого я набирался опыта, весогонку учился делать. Торопиться нельзя. Недавно вы видели, что случилось с теми, кто торопился. Меня все устраивало. Просто по контракту не сошлись.

Хирн в личном общении позитивный и приятный. Он знает свое дело. Он возлагал на меня большие надежды. Поначалу я не показывал свой потенциал, потому что не понимал профессиональный стиль бокса", - отметил Елеусинов.

Напомним, что Елеусинов, выигрывавший "золото" Олимпиады-2016, не боксировал с прошлого года, когда нокаутировал бывшего чемпиона мира Джулиуса Индонго (23-3, 12 КО) и выиграл титул от IBF. В начале этого месяца он прекратил сотрудничество с компанией Matchroom Boxing, с которой подписал контракт в 2018 году. Хирн также является сопромоутером Геннадия Головкина.

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