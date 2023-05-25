Переходит к тренеру Алимханулы? Елеусинов сделал интригующее заявление

Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) заинтриговал своим сообщением в соцсетях, передают Vesti.kz.
Олимпийский чемпион в своем Instagram показал тренировку в США, где он занимается под руководством тренера своего соотечественника Жанибека Алимханулы - известного специалиста Бадди Макгирта.
"Скоро..." - написал Елеусинов.
Напомним, ранее в интервью Vesti.kz Елеусинов рассказал о судебном разбирательстве со своими менеджерами, с которыми он не может разорвать контракт.
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