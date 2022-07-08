Пакьяо подобрал соперника для возвращения в бокс

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо вернется в ринг в декабре 2022 года, сообщает BoxingScene.
43-летний Пакьяо проведет выставочный бой против южнокорейского блогера и инструктора по самообороне и единоборствам Ди Кей Йо.
Ранее потенциальный конкурент Пакьяо встречался с бойцом ММА Брэдли Скоттом и проиграл по итогам шести раундов. Однако официально результаты этого боя не оглашались.
Добавим, что в последнем поединке Пакьяо проиграл кубинцу Йорденису Угасу в бою за титул WBC, а затем объявил о завершении профессиональной карьеры.
Позже филиппинская звезда попал в список самых богатых боксеров планеты, а его сын дебютировал среди профессионалов.
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