Профи-бокс
Сегодня 10:40
 

Пакьяо назвал победителя боя Мейвезер против Кроуфорда

©instagram.com/mannypacquiao/

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо поделился мнением о победителе в потенциальном поединке между его бывшим соперником - Флойдом Мейвезером-младшим и другим легендарным американцем Теренсом Кроуфордом, сообщают Vesti.kz.

Пакьяо считает, если бы оба боксера встретились в ринге на пике своей карьеры, то победителем бы вышел Кроуфорд.

"Думаю, если оба вышли бы в ринг на пике, Кроуфорд бы победил. У него есть преимущество — он левша. Я видел Кроуфорда в стойке левши, он довёл это до совершенства. Он знает, как максимально использовать своё преимущество", - сказал Пакьяо в беседе с Boxing News.

Напомним, Пакьяо встречался с Мейвезером в 2025 году и проиграл ему по очкам единогласным решением судей.

Ожидается, что осенью они проведут реванш. Второй бой Мейвезера против Пакьяо запланирован на 19 сентября в Лас-Вегасе (США).

Чемпионат России 2025/26   •   Россия, Ростов-на-Дону   •   Регулярный чемпионат, мужчины
17 апреля 21:30   •   не начат
Ростов
Ростов
(Ростов-на-Дону)
- : -
Сочи
Сочи
(Сочи)
Кто победит в основное время?
Ростов
Ничья
Сочи
Проголосовало 0 человек

