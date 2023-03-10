Озвучено имя следующего соперника Головкина после отказа от двух титулов чемпиона мира

Бразильский журналист Уилсон Балдини-младший отреагировал на отказ казахстанского боксера Геннадия Головкина от титула чемпиона мира по версии WBA, сообщают Vesti.kz.

Ранее GGG уже отказался от пояса IBF, и теперь у него остался только титул IBO.

Геннадий Головкин официально отказался от пояса чемпиона мира по версии WBA

"GGG также отказался от титула WBA в среднем весе, поскольку считает невыгодным поединок с Эрисланди Ларой. Шансы Головкина встретиться с Хайме Мунгией растут", - написал он в Twitter.

GGG abdicou também do título dos médios da AMB por considera pouco lucrativo um duelo com Erislandy Lara. Crescem as chances de Golovkin enfrentar Munguia. — Wilson Baldini Jr (@baldoboxe) March 9, 2023

Интересно, что Головкин и Мунгия могли встретиться еще в 2018 году, но тогда Атлетическая комиссия штата Невада не позволила состояться этому бою, так как считала, что на тот момент мексиканец не был готов к поединку такого уровня.

Оскар Де Ла Хойя, промоутер Мунгии, не прочь свести своего подопечного с Головкиным.

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