Озвучено имя следующего соперника Головкина после отказа от двух титулов чемпиона мира

Бразильский журналист Уилсон Балдини-младший отреагировал на отказ казахстанского боксера Геннадия Головкина от титула чемпиона мира по версии WBA, сообщают Vesti.kz.

Ранее GGG уже отказался от пояса IBF, и теперь у него остался только титул IBO.

Геннадий Головкин официально отказался от пояса чемпиона мира по версии WBA

GGG abdicou também do título dos médios da AMB por considera pouco lucrativo um duelo com Erislandy Lara. Crescem as chances de Golovkin enfrentar Munguia.