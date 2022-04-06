 ETriQBR91J1iqwHDyrs9tNlRB2jfXUpAXnsTp8nI
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Прямая трансляция боя Головкин - Мурата Задай вопрос Шавкату Рахмонову
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Оценены шансы Головкина против "суперчемпиона" перед мегабоем

Оценены шансы Головкина против "суперчемпиона" перед мегабоем
©instagram.com/gggboxing/
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн и стриминг DAZN хотят в сентябре этого года предложить подписчикам третью часть противостояния суперзвездных боксеров - мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО) и казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), сообщает vRINGe.com. Бойцы встречались в 2017 и 2018 годах - первый поединок завершился вничью, а во втором решением победил мексиканец.

По словам бизнесмена, этот вариант останется актуальным только в случае побед этих бойцов в своих весенних поединках: Головкин проведет объединительный бой в среднем весе с чемпионом WBA Super японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), а "Канело" попытается отобрать такой же титул, но в полутяжелом дивизионе у россиянина Дмитрия Бивола (19-0, 11 КО).

"Мурата и Бивол в этом уравнении словно две такие огромные банановые кожуры, - улыбается Хирн. - Знаю, что все хотят третий бой между "Канело" и Головкиным, но у обоих очень непростые схватки, в которых очень даже высоки шансы поражения. Начнем с Головкина, ведь его бой уже на этой неделе. Что мы знаем наверняка о GGG? Что он профессионал от и до. Да, возраст поджимает. Но не думаю, что это настолько критично. Износ? Постойте, а какие еще у него были супержесткие бои, кроме двух схваток с "Канело" и боя против Сергея Деревянченко? Вряд ли их было много. Так что и этот фактор не станет решающим. Каким я ожидаю увидеть Головкина? Опасным! Не думаю, что он будет уставшим или пробитым". 

Далее Хирн рассуждает о простое Головкина, забывая, что у Мураты он намного продолжительнее: "Допускаю, что из-за простоя Геннадий долго будет входить в бой. Допускаю, что он может проиграть стартовые раунды и существенно уступать в счете до экватора. В тот момент все могут подумать, что это Мурата выглядит просто бомбически. Но я верю, что Головкин сбросит по ходу боя ржавчину, побьет Мурату или даже удосрочит. Верю, что мы получим возможность начать раскрутку настоящего мегабоя. Но все же допускаю, что задача Головкина намного сложнее, чем кажется. Ведь здесь много факторов: перелет, бой на выезде, огромное количество болельщиков Мураты, возраст, продолжительный простой". 

Напомним, ранее Хирн удивил высказыванием про Головкина. При этом поражение GGG в весеннем бою лишит смысла уже согласованную на сентябрь трилогию с Альваресом (57-1-2, 39 КО). В этом случае мексиканцу готовы сделать бой за "абсолют".

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Головкин-Мурата Япония Геннадий GGG Головкин Мурата Риота Головкин-Альварес Головкин Геннадий Альварес Сауль

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 16:42
Профи-бокс
Оценены шансы Головкина против "суперчемпиона" перед мегабоем Оценены шансы Головкина против "суперчемпиона" перед мегабоем
Сегодня , 16:07
Профи-бокс
"Суперчемпиона" включили в список самых опасных соперников в карьере Головкина "Суперчемпиона" включили в список самых опасных соперников в карьере Головкина
Сегодня , 15:50
Профи-бокс
Тренер "Канело" раскрыл запасной план на случай срыва трилогии с Головкиным Тренер "Канело" раскрыл запасной план на случай срыва трилогии с Головкиным
Сегодня , 10:16
Профи-бокс
Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге! Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!
Сегодня , 09:37
Профи-бокс
"Сейчас самое время драться с GGG". Хирн удивил высказыванием про Головкина "Сейчас самое время драться с GGG". Хирн удивил высказыванием про Головкина
Сегодня , 08:59
Профи-бокс
"Канело" задумали сделать бой за "абсолют" в случае поражения Головкина "Канело" задумали сделать бой за "абсолют" в случае поражения Головкина
Сегодня , 07:25
Профи-бокс
Промоутер Головкина обратился к фанатам перед боем с "суперчемпионом" Промоутер Головкина обратился к фанатам перед боем с "суперчемпионом"
Вчера , 22:21
Профи-бокс
"Это нужно знать". DAZN отреагировал на бой Головкина с "суперчемпионом" "Это нужно знать". DAZN отреагировал на бой Головкина с "суперчемпионом"
Вчера , 21:50
Профи-бокс
Санчес раскрыл подсказки Головкину и объяснил победу "Канело" Санчес раскрыл подсказки Головкину и объяснил победу "Канело"
Вчера , 17:32
Профи-бокс
В ESPN предрекли нокаут в бою Алимханулы за чемпионский титул В ESPN предрекли нокаут в бою Алимханулы за чемпионский титул
Вчера , 17:07
Профи-бокс
"Бой по-крупному". Головкин объяснил выбор "суперчемпиона" и намекнул на "Канело" "Бой по-крупному". Головкин объяснил выбор "суперчемпиона" и намекнул на "Канело"
Вчера , 15:11
Профи-бокс
"Суперчемпиону" подсказали способ победить Головкина "Суперчемпиону" подсказали способ победить Головкина
Вчера , 14:50
Профи-бокс
"Геннадия это не испугает". Тренер Головкина - о факторе японских болельщиков в бою с "суперчемпионом" "Геннадия это не испугает". Тренер Головкина - о факторе японских болельщиков в бою с "суперчемпионом"
Вчера , 14:00
Профи-бокс
"Мы сотворим историю". Алимханулы сделал громкое заявление на бой за титул WBO "Мы сотворим историю". Алимханулы сделал громкое заявление на бой за титул WBO
Вчера , 11:11
Профи-бокс
Тренер Головкина раскрыл феномен успеха GGG Тренер Головкина раскрыл феномен успеха GGG
Вчера , 10:51
Профи-бокс
Куба отменила 60-летний запрет на профессиональный бокс Куба отменила 60-летний запрет на профессиональный бокс
Вчера , 10:27
Профи-бокс
Тренер "Канело" сделал заявление по бою Головкина с "суперчемпионом" Тренер "Канело" сделал заявление по бою Головкина с "суперчемпионом"
Вчера , 10:05
Профи-бокс
Головкин высказался о своем возрасте Головкин высказался о своем возрасте
Вчера , 08:56
Профи-бокс
Алимханулы нашел слабые места у соперника по бою за чемпионский титул Алимханулы нашел слабые места у соперника по бою за чемпионский титул
Вчера , 08:43
Профи-бокс
В России сделали прогноз на бой Головкина с "суперчемпионом" за три титула В России сделали прогноз на бой Головкина с "суперчемпионом" за три титула
Вчера , 08:25
Профи-бокс
Мексиканский боксер нокаутировал судью во время боя Мексиканский боксер нокаутировал судью во время боя
Вчера , 07:24
Профи-бокс
Соперник Алимханулы высказался о бое за титул WBO Соперник Алимханулы высказался о бое за титул WBO
4 апреля, 23:16
Профи-бокс
"Устрашающий панчер и его преимущество". Почему Головкин может побить "Канело" "Устрашающий панчер и его преимущество". Почему Головкин может побить "Канело"
4 апреля, 18:49
Профи-бокс
Головкин объяснил успех Мураты и дал прогноз на их бой Головкин объяснил успех Мураты и дал прогноз на их бой
4 апреля, 18:06
Профи-бокс
Головкин назвал условие завершения карьеры Головкин назвал условие завершения карьеры
4 апреля, 17:26
Профи-бокс
GGG боится "Канело"? Головкин рассказал правду о третьем бое с Альваресом GGG боится "Канело"? Головкин рассказал правду о третьем бое с Альваресом
4 апреля, 15:40
Профи-бокс
Сколько лет Головкин еще будет боксировать? Промоутер дал ответ Сколько лет Головкин еще будет боксировать? Промоутер дал ответ
4 апреля, 15:02
Профи-бокс
Внук Мохаммеда Али и другие. С кем казахстанцы спаррингуют в США Внук Мохаммеда Али и другие. С кем казахстанцы спаррингуют в США
4 апреля, 14:46
Профи-бокс
Супертяж-нокаутер из Казахстана получил в соперники "Гору" из США Супертяж-нокаутер из Казахстана получил в соперники "Гору" из США
4 апреля, 14:29
Профи-бокс
Экс-чемпион мира оценил шансы Головкина победить "Канело" Экс-чемпион мира оценил шансы Головкина победить "Канело"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus