"Остановит его". Звездный боец UFC дал прогноз на возможный поединок Канело - Макгрегор

Бывший чемпион UFC в легком весе Генри Сехудо высказался о возможном поединке в ринге между Саулем Канело Альваресом и Конором Макгрегором, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я могу гарантировать, что Канело будет готов сразиться с Макгрегором. Знаете почему? Поскольку для него это легкие деньги. Канело остановит его в первом или втором раунде, будто участвует в мастер-классе. Флойд Мейвезер немного больше ориентирован на бизнес, и к тому же у него нет такой силы, как у Канело. Так что Конору Макгрегору нужно это учитывать", - сказал Сехудо на своем канале в YouTube.

Напомним, бывший чемпион UFC выразил желание провести бой с Канело после того, как Альварес одержал победу над средневесом Джоном Райдером в начале мая по очкам. В ответ на вызов Макгрегора, Сауль заявил, что сможет победить его "одной рукой".

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Напомним, 34-летний Макгрегор не выступает с июля 2021 года, когда потерпел второе подряд досрочное поражение от Дастина Порье, при этом получив тяжелый перелом ноги.

Следующим соперником Макгрегора станет американец Майкл Чендлер.

Добавим, что последний бой Канело провел 6 мая, когда судейским решением победил британца Джона Райдера (32-6, 18 КО). Этим самым Сауль защитил свои титулы абсолютного чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring во втором среднем весе.

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