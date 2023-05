"Маленькая рыжая колбаска". Макгрегор отреагировал на слова Канело

Знаменитый боец ММА Конор Макгрегор, известный своими яркими победами и не менее яркими скандалами, быстро отреагировал на унизительный ответ суперсреднего веса в боксе Сауля Канело Альвареса относительно возможного их будущего поединка на ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, бывший чемпион UFC выразил желание провести бой с Канело после того, как Альварес одержал победу над средневесом Джоном Райдером в начале мая по очкам. В ответ на вызов Макгрегора, Сауль заявил, что сможет победить его "одной рукой".

Для начала ирландец описал, как он видит потенциального противника: "Канело, ты маленькая рыжая колбаска".

В ответ на заявление Альвареса о победе "одной рукой", Макгрегор заявил: "Я бы смог победить тебя даже без использования рук" и напомнил мексиканцу о том, чтобы "не забывать о чем-то".

Canelo you little ginger sausage. I’d beat you with NO HANDS. Don’t forget.