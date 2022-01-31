"Остановился на пике". Садриддину Ахмедову озвучили главную задачу на 2022 год

Казахстанцу Садриддину Ахмедову (12-0, 10 КО) предстоит вернуть свою былую форму. Такое мнение корреспонденту Vesti.kz выразил обозреватель портала Boxingtalk.com Иван Монтиэль. Эксперт считает, что эта задача является первостепенной, а о больших боях в 2022 году можно не думать.

"Один из самых ярких проспектов Канады остановился на пике своей мощи. Из-за травмы ему пришлось сделать длительную паузу в карьере. Это очень неприятный момент, ведь в боксе желательно быть активным всегда. В какой он сейчас форме, сложно представить. Вряд ли он будет думать о больших боях в этом году. В данный момент его задача максимально быстро вернуть свои кондиции. Нужно переходить к действиям", - отметил Монтиэль.

Ахмедов целый год провел без поединков. Последний раз он дрался в январе 2021 года, когда победил нидерландца Стивена Даньо (18-4-3, 7 КО) и завоевал титулы NABF, WBC Francophone и WBA Continental в первом среднем весе.

В декабре должен был состояться его дебют в США на вечере бокса промоутерской компании Eye of the Tiger Management, однако этого не произошло.

На профи-ринге казахстанец дебютировал в 2018 году и провел за это время 12 поединков, десять из которых в Канаде и по одному в Казахстане и Мексике. В марте Ахмедов продлил контракт с EOTTM и впервые стал отцом, а женился еще в 2019 году и проживает с семьей в Квебеке (Канада).