Опубликовано первое фото казахстанского боксера после выхода из комы

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Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы опубликовал первое фото у себя в соцсетях после выхода из комы, сообщают Vesti.kz.
Он его выложил в сторис Instagram.
Напомним, что 6 ноября в Миннеаполисе Ербосынулы боксировал с кубинцем Давидом Моррелом и проиграл нокаутом в 12-м раунде. После поединка ему сделали операцию в результате полученной черепно-мозговой травмы и ввели в искусственную кому. Недавно боксер поблагодарил всех за поддержку.
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