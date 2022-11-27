Казахстанский боксер Ербосынулы сделал заявление после выхода из комы

Казахстанец Айдос Ербосынулы поблагодарил за поддержку после выхода из комы, сообщают Vesti.kz.

Боксер, получивший тяжелую травму в своем последнем бою, обратился к соотечественникам в своем Instagram, опубликовав скриншоты сообщений с поддержкой, которые ему приходят.

Напомним, xnj 6 ноября в Миннеаполисе Ербосынулы дрался с кубинцем Давидом Моррелом и проиграл нокаутом в 12-м раунде. После поединка ему сделали операцию в результате полученной черепно-мозговой травмы и ввели в искусственную кому. Несколько дней назад команда боксера заявила, что его состояние значительно улучшилось.

"Пришло очень много подобных смс, спасибо всем за поддержку. Даст Аллах, я обязательно вернусь сильным. Даст Аллах, нам еще предстоит пройти долгий путь", - написал Ербосынулы.

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