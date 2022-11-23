В каком состоянии Айдос Ербосынулы? Команда боксера сделала заявление 

Состояние казахстанского боксера Айдоса Ербосынулы значительно улучшилось, он даже уже может передвигаться. Об этом заявила промоутерская компания Suleimen Promotions, представляющая его интересы, передают Vesti.kz.

"Сегодня состояние нашего боксера значительно улучшилось. Сейчас наш спортсмен может передвигаться на своих ногах, его психика в хорошем состоянии. Он может говорить с врачами в клинике и отвечать на их вопросы. По словам специалистов, Айдос быстро идет на поправку. Согласно нашему представителю, вполне возможно, что в ближайшее время нашего боксера могут выписать из больницы и он вернется на родину. Также супруга Айдоса прибыла в США и находится рядом с ним. Конечно, для него это большая поддержка", - заявили в Suleimen Promotions.

Напомним, 6 ноября в Миннеаполисе Ербосынулы дрался с кубинцем Давидом Моррелом и проиграл нокаутом в 12-м раунде. После поединка ему сделали операцию в результате полученной черепно-мозговой травмы и ввели в искусственную кому. Сейчас казахстанец идет на поправку.

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