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"Он настоящий профи". Эксперт восхитился досрочной победой Головкина в бою за три титула

"Он настоящий профи". Эксперт восхитился досрочной победой Головкина в бою за три титула
©DAZN
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Известный казахстанский промоутер Болат Манкенов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz досрочную победу Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) над японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО) в их объединительном поединке за титулы WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе.

Поединок прошел в японской Сайтаме и завершился в девятом раунде после того, как казахстанец провел несколько мощных ударов. Мурата оказался в нокдауне, а его угол выкинул полотенце.

"Я смотрел бой. Очень сильно переживал за Геннадия. Первые пять раундов, при всем уважении к нему, я бы отдал Мурате. Японский боксер - настоящий воин. Он проявил характер и нанес много урона Головкину. Очень тяжелый бой. Однако я бы хотел сказать, что Геннадий - настоящий профессионал. Я всегда говорил, что он в первую очередь умный боксер. Он тактически переиграл своего соперника, дождался своего момента и победил. Это показатель класса. В 40 лет показывать такой бокс - это невероятное достижение", - отметил Манкенов.

В следующем бою Головкин может встретиться с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО). Поединок запланирован во втором среднем весе, где "Канело" является абсолютным чемпионом.

Третье противостояние Головкина с "Канело" может пройти в сентябре. Как и казахстанцу, мексиканцу предстоит "промежуточный" поединок: в мае он встретится в полутяжелом весе с обладателем титула WBA Super Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО).

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Метки:
Головкин-Мурата Япония Геннадий GGG Головкин Мурата Риота

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