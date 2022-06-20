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Официально подтвержден следующий бой казахстанского супертяжа-нокаутера

Официально подтвержден следующий бой казахстанского супертяжа-нокаутера
©instagram.com/ivandychko/
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Официально подтвержден бой казахстанского супертяжеловеса Ивана Дычко (11-0, 11 КО) в Аргентине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

31-летний казахстанец проведет 23 июня поединок в Буэнос-Айресе. Его соперником станет 25-летний местный боксер Кевин Николас Эспиндола (7-3, 2 КО). Это будет первый бой Дычко под эгидой промоутерской компании Probellum.

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Бой тяжеловесов станет одним из четырех поединков, который пройдет в десятираундовом формате. В последнем поединке Дычко досрочно в Нур-Султане выиграл бой у россиянина Александра Устинова.

Добавим, ранее стало известно, что Дычко мог выступить 25 июня в США в одном вечере с другим казахстанцем - Данияром Елеусиновым (11-0, 6 КО).

Казахстанский полусредневес должен был защищать титул чемпиона мира по версии IBO, а его соперником станет Иван Голуб (20-1, 15 КО) из Украины.

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Метки:
Дычко Иван Профессиональный бокс

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