Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Вчера 15:22
 

Объявлена дата реванша Александр Усик - Тайсон Фьюри

  Комментарии

Поделиться
Объявлена дата реванша Александр Усик - Тайсон Фьюри ©instagram.com/k2promotionsukraine

Стала известна дата реванша между украинским боксером Александром Усиком (22-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Стала известна дата реванша между украинским боксером Александром Усиком (22-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), сообщают Vesti.kz.

По информации председателя главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль Аш-Шейха поединок между супертяжами пройдет 21 декабря на ринге Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Соответствующий пост функционер разместил в соцсетях.

По словам Турки, боксеры возглавят вечер бокса Reignited, который состоится 21 декабря на 

Первый их бой состоялся также в Саудовской Аравии 18 мая и завершился победой украинца раздельным решением судей. В итоге Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Усик не знает поражений на профи-ринге, в его активе 22 победы, 14 из них нокаутом.

Фьюри выиграл 34 поединка, в 24 случаях нокаутом, также на его счету 1 поражение и 1 ничья.

Фьюри Тайсон Усик Александр Профессиональный бокс Украина Великобритания

Реклама

Живи спортом!