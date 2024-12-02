Объявлен следующий бой Дамира Исмагулова на вечере бокса

Президент Лиги Fight Night Камил Гаджиев высказался о следующем поединке экс-бойца UFC из Казахстана Дамира Исмагулова (26-3), сообщают Vesti.kz.

"20 декабря в Казахстане пройдет боксерский проект Fight Night. Приедут Рой Джонс, Маркус Майдано. Там подерутся Жалгас Жумагулов и Дамир Исмагулов. Анонс сделаю на следующих "Итогах недели", - заявил Гаджиев в "Тогах недели".

Также на этом турнире выступит экс-боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов.

В прошлом Дамир выступал в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и два поражения - от россиянина Армана Царукяна и американца Гранта Доусона. Летом прошлого года он покинул промоушен после завершения контракта. На тот момент он входил в топ-15 рейтинга легкого веса.

В последнем поединке Исмагулов победил нокаутом в первом раунде бразильца Обердана Виейру Тенорио.