Обязательный претендент, или как Жанибек Алимханулы за два боя превзошел чемпиона мира

Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) уже превзошел чемпиона WBO в среднем весе американца Деметриуса Андраде (31-0, 19 KO), поединок с которым ему хочет устроить менеджер, передает vringe.com.

СМИ отмечает, что казахстанскому боксеру потребовалось для этого всего два боя.

"В двух последних схватках Алимханулы побил экс-чемпионов мира: в июне вынудил капитулировать американца Роба Бранта, а на минувших выходных забил до отмашки рефери француза Хассана Н'Дама Н'Жикама.

Интересно, что у чемпиона Андраде в копилке меньше поверженных чемпионов мира - только Джек Кулькай из Германии - и тот в первом среднем дивизионе. В последнем проведенном бою он размялся на Джейсоне Куигли из Ирландии — удосрочил во втором раунде", - пишет сайт.

Напомним, что Эгис Климас, менеджер Алимханулы, направил в WBO запрос о назначении казахстанца в качестве официального претендента для Андраде.

"У Жанибека впереди большое будущее". Эксперт оценил победу Алимханулы нокаутом над экс-чемпионом