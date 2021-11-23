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Обязательный претендент, или как Жанибек Алимханулы за два боя превзошел чемпиона мира

Обязательный претендент, или как Жанибек Алимханулы за два боя превзошел чемпиона мира
©boxingscene.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) уже превзошел чемпиона WBO в среднем весе американца Деметриуса Андраде (31-0, 19 KO), поединок с которым ему хочет устроить менеджер, передает vringe.com.

СМИ отмечает, что казахстанскому боксеру потребовалось для этого всего два боя.

"В двух последних схватках Алимханулы побил экс-чемпионов мира: в июне вынудил капитулировать американца Роба Бранта, а на минувших выходных забил до отмашки рефери француза Хассана Н'Дама Н'Жикама.

Интересно, что у чемпиона Андраде в копилке меньше поверженных чемпионов мира - только Джек Кулькай из Германии - и тот в первом среднем дивизионе. В последнем проведенном бою он размялся на Джейсоне Куигли из Ирландии — удосрочил во втором раунде", - пишет сайт.

Напомним, что Эгис Климас, менеджер Алимханулы, направил в WBO запрос о назначении казахстанца в качестве официального претендента для Андраде.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс Андраде Деметриус

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