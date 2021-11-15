Обнародован гонорар непобежденного мексиканца за бой с экс-соперником Головкина

Стало известно, сколько заработали на минувших выходных в Анахайме (штат Калифорния, США) участники главного события вечера средневесы Хайме Мунгия (38-0, 30 КО) из Мексики и Габриэль Росадо (26-14-1, 15 КО) из США, сообщает vRINGe.com со ссылкой на инсайдера Дэна Рафаэля.

Официальные гонорары боксеров следующие: Мунгия заработал 1,15 миллиона долларов, а Росадо - 600 тысяч.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу мексиканцу, защитившему титул WBO Inter-Continental в весе до 72,6 килограмма.

После поединка Мунгия сделал заявление о бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), которому Росадо в 2013 году уступил досрочно в седьмом раунде. Это был один из самых ярких боев в карьере GGG.