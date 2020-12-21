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"Новое пересечение Альвареса с Головкиным вызовет резонанс". СМИ начали предвещать трилогию

На днях соперники вернулись в ринг.

"Новое пересечение Альвареса с Головкиным вызовет резонанс". СМИ начали предвещать трилогию
Фото: boxingnews24.com©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Коммерсантъ считает, что третий бой между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (54-1-2, 36 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) был бы очень интересен любителям бокса.

На днях боксеры вернулись в ринг. Головкин успешно провел рекордную, 21-ю защиту своих титулов в поединке против поляка Камила Шереметы (21-1, 5 КО), а "Канело" решением выиграл у британца Каллума Смита (27-1, 19 КО).

"Альварес против Головкина - это такая важная часть свежей истории бокса. Они уже дрались друг с другом дважды, определяя короля среднего веса, а возможно - и всего профессионального бокса. Бои вышли захватывающими. Первый, в сентябре 2017 года, закончился ничьей, второй, ровно через год, - выигрышем Альвареса по очкам с минимальным перевесом. При этом некоторые опытные эксперты не были уверены в справедливости вердиктов судей: казахстанец, на их взгляд, заслуживал большего. Великолепными были и финансовые показатели матчей. В обоих случаях билетные сборы перевалили за 20 миллионов долларов. Но еще важнее, что за боями наблюдало огромное количество телезрителей, смотревших прямую платную трансляцию на канале HBO, позже покинувшем боксерский рынок, - более одного миллиона абонентов. Благодаря в первую очередь им, общие поступления, сгенерированные матчами Альвареса и Головкина, получились грандиозными. У позапрошлого боя они, по неофициальным данным, перевалили за 100 миллионов долларов, у повторного, уже по данным официальным, немножко не дотянули до красивого рубежа, составив 94 миллиона.

Различные источники в этом году уже утверждали, что третий поединок находится в процессе согласования. И обоих бойцов после их выигрышей, разумеется, спрашивали насчет него. Они такой вариант не отвергали, но Альварес все же оговорился, что его задача - объединить пояса в суперсреднем весе. Там их, не принадлежащих ему, осталось два: звание Всемирной боксерской организации (WBO) - у Билли Джо Сандерса, звание IBF - у Калеба Планта. Непонятно, правда, насколько эта задача приоритетна для Альвареса, учитывая резонанс, который вызовет его новое пересечение с Головкиным", - говорится в тексте.

Напомним, что ранее сопромоутер Головкина Эдди Хирн спрогнозировал будущее "Канело". По его словам, мексиканец сначала подерется с Билли Джо Сондерсом, а потом встретится с GGG.

 

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Метки:
Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Альварес Сауль Головкин-Альварес

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