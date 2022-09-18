Нокаутом завершился бой за титул WBC в карде Головкин - "Канело" 3

Американец Диего Пачеко (15-0, 12 КО) нокаутировал Энрике Кольясо (16-2-1, 11 КО) из Пуэрто-Рико в бою за вакантный титул чемпиона США по версии WBC Silver во втором среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их 10-раундовый поединок состоялся в рамках вечера бокса T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), главным событием которого станет третий поединок между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО).

Прямая трансляция боя

Развязка наступила в пятом раунде. Сначала Пачеко отправил соперника в нокдаун, однако Кольясо сумел подняться и продолжить. Затем американец обрушил серию ударов, после чего судья остановил избиение.

Таким образом, Пачеко одержал победу техническим нокаутом и завоевал титул, одержав свою 16-ю победу. Кольясо же потерпел третье поражение в карьере.

Напомним, на кону трилогии будет звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе, которым владеет "Канело". Для Головкина это будет дебют в новом дивизионе.

Также в карде пройдут следующие бои:

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Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во 2-м наилегчайшем весе.

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10 раундов за вакантные титулы чемпиона по версиям IBF NA и WBC Silver во 2-м среднем весе.

Остин Уильямс (11-0, 9 КО) - Кирон Конуэй (18-2-1, 4 КО).

10 раундов за вакантный титул чемпиона по версии WBA International в среднем весе.

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